PHOTO



Da Firenze arriva la notizia di un gruppo di avvocate e avvocati che ha dato vita a un fan club per una cancelliera del Tribunale, andata in pensione durante il lockdown, di cui i legali sentivano nostalgia. Si tratta di Teresa Campanaro, apprezzatissima nei suoi 42 anni di servizio per la professionalità e la nobiltà d’animo con cui si proponeva, e che si traducevano in quotidiana disponibilità ed efficienza verso chiunque si affacciasse alla cancelleria. È nata cosi “La serata della gentilezza dedicata a Teresa Campanaro” e, lunedì scorso, all’insaputa dell’interessata, con il supporto dell’associazione Human - Diritti e Libertà, 50 persone fra avvocate, avvocati e giudici si sono ritrovate nel patio imbandito di una splendida villa alle porte di Firenze per accogliere l’ignara cancelliera e celebrarla con musica, pensieri, poesie ed elogi spontanei. Una canzone scritta apposta per lei e a lei dedicata, una targa, un quadro e tanti bei gesti hanno stupito ed emozionato la dottoressa Teresa Campanaro, che, in chiusura della serata ha, commossa, salutato tutti con un abbraccio virtuale e tante belle parole alle quali, sommessamente, ha aggiunto: «Ma io, in fondo, ho solo fatto il mio lavoro». Il fan club ringrazia Teresa Campanaro e tutte le persone che, nelle cancellerie, svolgono il loro prezioso lavoro, ricordando, però, che gentilezza e sorriso fanno la differenza. Maria Silvia Agatau Brandi, avvocata