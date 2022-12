Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Educa, il Festival dell’educazione giunto alla sua nona edizione, che si svolgerà a Rovereto con un programma di 3 giornate, dal 13 al 15 aprile. Con il titolo “Algoritmi Educativi”, l’evento dedicato alle nuove tecnologie digitali propone un percorso multidisciplinare che coinvolge studenti, professionisti e ricercatori nel tentativo di stimolare una riflessione critica sugli strumenti innovativi dei nostri tempi.

L’educazione digitale è infatti fondamentale per meglio comprendere il rapporto tra nuove tecnologie e relazioni sociali, sia nell’ambito familiare che scolastico. Un tipo di educazione che non può esaurirsi nell’insegnamento delle competenze tecniche necessarie all’utilizzo delle tecnologie, ma deve affrontare con responsabilità le loro implicazioni.

Come lo scorso anno, il Cnf partecipa al Festival di Rovereto con la proposta di Alternanza Scuola- Lavoro per confrontarsi con altre utili esperienze svolte nelle scuole in un corner apposito nel pomeriggio di sabato 14 aprile.

Si aggiunge in quest’edizione il Caffè digitale, un format dal carattere sperimentale promosso da Fai ( Fondazione dell’Avvocatura Italiana) e in agenda nella mattina di domenica 15 aprile. Per l’occasione docenti e avvocati impugneranno i loro tablet e netbook e, guidati dalla professoressa Elisabetta Nanni di Iprase ( Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa), proveranno a elaborare strategie didattiche utili a promuovere in aula un’educazione civica digitale.