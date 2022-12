PHOTO



«A nome dei componenti tutti il Consiglio Nazionale Forense, e mio personale, formulo vivissime congratulazioni per suo alto incarico alla guida del ministero della Giustizia assicurando, come sempre in passato, la piena disponibilità del Consiglio Nazionale Forense a ogni collaborazione nell'interesse del miglioramento del servizio giustizia stop nell'augurare un proficuo e sereno lavoro, rivolgo cordiali saluti» Andrea Mascherin, presidente del Consiglio Nazionale Forense