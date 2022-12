Servizi informatici del settore civile fermi da oggi pomeriggio alle 16 fino alle ore 9 di lunedì. A renderlo noto è il ministero della Giustizia in un avviso pubblicato sul Portale servizi telematici del civile, Pst, in cui si spiega che i sistemi civili SICID e SIECIC degli Uffici giudiziari di tutti i distretti di Corte di Appello verranno sospesi per "attività straordinaria di manutenzione". Nella nota si precisa che "durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito telematico del settore civile da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni, ma i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi. Durante la sospensione non sarà possibile consultare i fascicoli degli uffici coinvolti dal fermo dei sistemi. Per tutti gli utenti “interni” (Magistrati e Cancellieri) non saranno disponibili i registri di cancelleria e, quindi, per i cancellieri non sarà possibile procedere all’aggiornamento dei fascicoli, all’invio dei biglietti di cancelleria e all’accettazione dei depositi telematici; per i Magistrati non sarà possibile depositare i provvedimenti e aggiornare i fascicoli della Consolle del Magistrato e della Consolle del PM, ma sarà possibile utilizzare gli applicativi solo off line". La notizia arriva dopo giorni di caos, come vi abbiamo raccontato sul Dubbio , che hanno interessato proprio la giustizia civile in seguito al blocco protratto dei sistemi dal 9 al 14 luglio. Il Portale infatti ha funzionato a singhiozzo per giorni, con l'effetto di ingolfare le cancellerie e ingolfare i tribunali.