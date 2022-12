PHOTO



L’Ordine degli Avvocati di Firenze all’avanguardia sull’innovazione tecnologica per lo svolgimento della professione. Durante un convegno che si è tenuto oggi, sono state presentate novità tecnologiche e digitali realizzate nell’ultimo anno grazie al contributo della Cassa Forense e alla sinergia tra l’Ordine degli Avvocati e gli uffici giudiziari, quali Corte d’Appello e Tribunale di Firenze. “I nuovi servizi hanno l’effetto di rendere disponibile sullo smartphone dei colleghi del Foro di Firenze, ma non solo, tutti i servizi degli uffici giudiziari in tempo reale, le news ivi comprese l’andamento delle udienze tenute dai magistrati della Corte e del Tribunale – annuncia l’avvocato Jacopo De Fabritiis, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze - Questo per massimizzare e valorizzare il tempo dei colleghi quando sono in Tribunale e Corte d’Appello”. “Ricordiamo la scannerizzazione di tutti gli atti dei giudici di pace, il totale rinnovamento del sito dell’Ordine, abbiamo poi implementato e portato anche in Tribunale il “progetto Telegram”. Ciascun magistrato mette sul canale Telegram il ruolo di udienza cosicché il giorno stesso l’avvocato è in grado di conoscere, al minuto, quando sarà il suo turno in aula –ricorda De Fabritiis - Abbiamo realizzato, unici in Italia, un’App dell’Ordine al cui interno ciascun avvocato potrà trovare le news, i vari sistemi di prenotazione che il Covid ha imposto per il giudice di pace, Tribunale, Unep, servizi Pct, accesso all’Albo ed alla Segreteria. E con un’apposita opzione ha la possibilità di vedere tutte le udienze trattate ogni giorno”. “Il nostro obiettivo è quello di mettere nelle migliori condizioni di lavoro ogni iscritto all’Ordine, sfruttando le innovazioni tecnologiche. Con i nostri servizi ogni avvocato avrà sul proprio telefono tutte le informazioni per l’accesso e l’utilizzo degli uffici giudiziari. La pandemia ha accelerato la trasformazione digitale nel settore legale”, commenta il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Giampiero Cassi.