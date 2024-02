È stato pubblicato, sul sito del ministero della Giustizia, un avviso sui criteri di valutazione della prova orale d’avvocato, come individuati dalla Commissione per l’esame di avvocato. La prova orale si articola in tre fasi distinte ma valutate come un'unica entità.

La prima fase riguarda l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, scelta dal candidato tra diritto civile, penale e amministrativo. La seconda fase prevede la discussione di brevi questioni volte a dimostrare le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato, mentre la terza fase verte sulla dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei doveri dell'avvocato.

È stato ribadito che le domande formulate durante le prime due fasi devono essere strettamente correlate alle materie scelte dal candidato, evitando di estendere l'oggetto a discipline non selezionate. Tuttavia, è stata sottolineata la possibilità per le sottocommissioni di valutare anche le risposte che dimostrino collegamenti interdisciplinari.

Quanto alla valutazione della prova orale, si confermano i criteri normativamente previsti, che includono chiarezza, logicità, rigore metodologico, capacità di soluzione dei problemi giuridici e conoscenza dei fondamenti teorici. Inoltre, viene valutata la capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e di utilizzare tecniche persuasive ed argomentative, con un'aggiunta possibile di valutazione della capacità di sintesi del candidato.

Un aspetto di rilievo riguarda la durata complessiva della prova orale. La Commissione ha stabilito che, oltre ai 30 minuti per l'esame preliminare del quesito della prima fase, si preveda un ulteriore termine di 60-70 minuti per l'esposizione complessiva delle tre fasi. Questo permette di garantire un esame equo e ragionevole, nel rispetto delle disposizioni normative.

Infine, è stato ribadito il requisito essenziale per l'abilitazione, che richiede un punteggio complessivo di 105 nelle prove orali, senza possibilità di compensazione con voti inferiori a 18 in ciascuna materia. Il giudizio finale sarà emesso dopo l'ultima fase dell'esame orale.