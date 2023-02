La polemica

Sui social non si placa l’indignazione per l’avviso con cui un magistrato del Tribunale di Roma elargisce (cattivi) consigli agli indagati su come sottrarsi al pagamento del difensore d’ufficio. Ma qui un autorevole rappresentante della Camera penale capitolina mette a nudo tutte le amnesie della toga che ha firmato il documento