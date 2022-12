, Associazione italiana giovani avvocati, esprime piena soddisfazione per l’approvazione del ddl n. 2419 in materia di equo compenso, da parte della commissione Giustizia del Senato. «Un passo fondamentale verso l’approvazione definitiva, sulla legge sull’equo compenso. L’approvazione costituirebbe un significativo passo in avanti nella prospettiva di ristabilire un equilibrio nei rapporti tra operatori economici e liberi professionisti, imponendo ai contraenti forti e alla pubblica amministrazione, il riconoscimento di compensi professionali proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto», sostienepresidente nazionale. «Ringraziamo gli onorevolie il senatoreche si sono prodigati affinché questo testo fosse esaminato ed approvato senza modifiche dalla commissione Giustizia - conclude il Presidente- e per aver dato un segnale importante di vicinanza ai giovani professionisti italiani in questa battaglia di civiltà. Attendiamo fiduciosi affinché, la definitiva approvazione del testo da parte del Senato avvenga in tempi rapidi e all’unanimità».