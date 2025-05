Ruth Eleonora López, avvocata salvadoregna di 47 anni e responsabile dell’unità anticorruzione dell’organizzazione Cristosal, è stata arrestata su ordine della Procura Generale di El Salvador con l’accusa di peculato. Secondo l’accusa, i fatti risalirebbero a quando López era consigliera dell’ex presidente del Tribunale Supremo Elettorale Eugenio Chicas, anch’egli arrestato a febbraio.

López è da anni un volto noto nella difesa dei diritti umani e nella denuncia di presunte irregolarità legate all’amministrazione del presidente Nayib Bukele. È attualmente coinvolta in progetti a tutela dei 252 migranti venezuelani deportati dagli Stati Uniti e reclusi nel mega-carcere di massima sicurezza in El Salvador.

Il suo arresto ha suscitato un’ondata di proteste internazionali. In un comunicato congiunto, 13 organizzazioni per i diritti umani – tra cui Amnesty International, Human Rights Watch, CEJIL, WOLA e Robert F. Kennedy Human Rights – hanno chiesto la sua immediata liberazione, denunciando l’“aumento dell’autoritarismo” nel Paese centroamericano.

Secondo Cristosal, né i legali né la famiglia sono riusciti a ottenere informazioni sulla sua collocazione. La madre, Eleonora Alfaro, ha dichiarato: «Esigo la sua libertà e la chiedo direttamente a Nayib Bukele: è lui il responsabile di tutto questo».

Il caso si inserisce in un contesto di repressione crescente verso difensori dei diritti umani. Proprio pochi giorni prima dell’arresto di López, un gruppo legale incaricato dal governo venezuelano aveva denunciato gravi violazioni nei confronti dei migranti detenuti, parlando apertamente di torture fisiche e psicologiche.

Cristosal ha recentemente lanciato una piattaforma per raccogliere dati dai familiari dei detenuti: il 78% dei migranti avrebbe lasciato il Venezuela per motivi economici, il 35% per sfuggire alla violenza, il 9% per persecuzioni politiche.