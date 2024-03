“Ha saputo coniugare, come nessuno, professione forense ed impegno civile, con la passione e l’eleganza che lo contraddistinguevano. Circa 20 anni fa, quando gli ultimi dovevano solo ‘pagare’ e non erano solo occasione per avere i riflettori accesi, ha compreso l’importanza della rieducazione nelle carceri, battendosi per legalità ed umanità della pena. Fondatore del Carcere Possibile onlus, ha ricoperto la carica di Responsabile dell’Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. La città, le istituzioni, il foro napoletano perdono, da stanotte, forza e rappresentatività. La comunità dei penalisti napoletani, affranta, si stringe intorno alla famiglia per la perdita dell'avvocato Riccardo Polidoro”. Con queste parole piene di commozione e orgoglio la Camera Penale di Napoli ricorda il penalista morto all’età di 69 anni: Polidoro si è spento nella notte all’ospedale di Pavia, dove era stato ricoverato per complicazioni al cuore.

Avvocato di lungo corso, aveva dedicato la propria vita alla professione, fuori e dentro le aule di giustizia. Prima come legale impegnato nei principali procedimenti istruiti per reati di pubblica amministrazione, negli anni ‘90, e poi nella battaglia per l’affermazione dello Stato di diritto e dei diritti dei detenuti, come responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane e presidente dell’associazione Il Carcere Possibile.

A sottolineare il suo impegno nelle carceri è anche l’Associazione Sbarre di Zucchero, che “esprime profonda tristezza nell’apprendere della scomparsa dell’avvocato” Polidoro, “nostro affezionato sostenitore”. “A Dio Riccardo carissimo. È una giornata molto triste per l’avvocatura, perdiamo un amico, un avvocato e un militante eccezionale, una persona perbene, un signore di altri tempi, una colonna portante della nostra Unione, un riferimento per il tema del carcere che ha sempre trattato con grande garbo, competenza e fermezza. Mancherà a tutta l’avvocatura e non solo”, è il messaggio di cordoglio Facebook l’avvocato Giorgio Varano: