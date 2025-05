Formazione, ricerca scientifica, dialogo con le istituzioni territoriali. Sono solo alcuni degli obiettivi condivisi nell'atto costitutivo che segna la nascita del “Comitato Ordini Professionali”, presentato, questa mattina, all'Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze.

Un percorso avviato nel giugno 2024, capace di raccogliere la convergenza degli Ordini Professionali rispetto all'opportunità di rendere stabile il dialogo fra gli organismi di rappresentanza istituzionale, oggi in forma di “consulta”, per promuovere l'obiettivo condiviso di promozione, sviluppo e tutela del ruolo, anche sociale, delle professioni rappresentate.

«Un passo in avanti importante sul tema della cooperazione interistituzionale - commenta Sergio Paparo, presidente degli Ordini degli Avvocati di Firenze -. Il nuovo organismo sarà un presidio permanente per la condivisione di esperienze mirate non solo alla crescita dei professionisti iscritti ai singoli Ordini, ma con effetti significativi anche sulla partecipazione attiva alla riflessione sulla crescita sociale dei territori. Il dialogo sarà fattore determinante, con le istituzioni locali, con l'Università, con la società civile. Spazi dedicati alla cultura saranno lo strumento per sensibilizzare, coinvolgere, favorire la partecipazione collettiva».