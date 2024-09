Uniti da una giusta causa, gli avvocati di Cerignola hanno trasformato il dolore per la perdita di un caro collega in un’opportunità per fare del bene alla comunità.

I legali della città, parte dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, hanno avviato una raccolta fondi con l’obiettivo di acquistare due defibrillatori, ricordando così il collega Francesco Carnevale, scomparso prematuramente per un infarto.

Questo gesto non è solo un atto commemorativo, ma anche un impegno concreto per il bene comune. I due defibrillatori, strumenti fondamentali per il pronto intervento in caso di arresto cardiaco, verranno destinati a due punti chiave. Il primo sarà collocato presso l’ufficio del Giudice di Pace, un luogo frequentato ogni giorno da numerosi cittadini e professionisti. La presenza di un defibrillatore in un luogo pubblico così centrale potrà fare la differenza in caso di emergenza, offrendo una risposta tempestiva e salvavita.

Il secondo dispositivo sarà donato alla Chiesa di Sant’Antonio di Padova per il suo oratorio. In questo contesto, dove giovani e famiglie si incontrano regolarmente, un defibrillatore diventa uno strumento di protezione per la salute di tutti, in un luogo di aggregazione fondamentale per la vita sociale e spirituale del quartiere.

Ma la raccolta fondi non si ferma all’acquisto dei defibrillatori. La somma rimanente verrà donata alla Caritas di Cerignola, che in questo periodo affronta difficoltà crescenti. La Caritas si occupa dell’assistenza a numerosi extracomunitari impegnati nei lavori agricoli nella zona, una popolazione spesso invisibile e dimenticata.

Questo contributo offrirà un sostegno tangibile a chi ne ha più bisogno, dimostrando che il gesto degli avvocati va oltre il ricordo di uno stimato collega, toccando concretamente la vita di molte persone che si trovano in situazioni di fragilità.