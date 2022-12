La proiezione dell’avvocatura verso il riconoscimento della propria centralità nel sistema democratico si riflette anche nella volontà di assicurare ai lavori del 34esimo congresso forense, in programma da domani a Catania, la massima accessibilità mediatica. E in effetti per le assise che si svolgeranno fino a sabato prossimo in una cornice particolarmente suggestiva, la chiesa di San Nicolò L’Arena, è prevista una copertura “live” completa e su diverse piattaforme. A cominciare da quella del Sole- 24Ore, che documenterà in streaming l’intera tre giorni. Registrerà le assise anche Radio Radicale, sempre puntuale nel seguire tutti gli appuntamenti legati alla giustizia: l’emittente trasmetterà in diretta alcune fasi, mentre le immagini integrali saranno comunque disponibili on line. Ma assicureranno una diretta non stop, con interviste e approfondimenti, anche due canali web curati direttamente da avvocati: IusLaw web Radio e BookMark tv. Riprese integrali dei lavori in programma nella città etnea saranno offerte, naturalmente, su tutti i canali social del Consiglio nazionale forense, compresa la diretta integrale in streaming, con l’hashtag # congressoforense2018.