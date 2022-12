PHOTO



Una sessione ulteriore della massima assise dell’avvocatura per discutere del ruolo della giurisdizione per la tutela dei diritti e dei tentativi di riforma del processo penale, che vedono coinvolti, con il governo, anche istituzioni e associazioni forensi, oltre all’Anm. Il trentaquattresimo Congresso nazionale forense,celebrato lo scorso ottobre a Catania, conoscerà dunque un’appendice a Roma il 5 e 6 aprile prossimi. Il titolo di questa “sessione ulteriore” è“Salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini e riforma del Codice di procedura penale”. La sede scelta dall’avvocatura è l’Ergife Palace Hotel di via Aurelia.