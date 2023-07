Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commissariato l’Ordine degli Avvocati di Taranto ed ha nominato l’avvocato Francesco Logrieco, 65 anni, di Molfetta, presidente dell’Ordine di Trani ed ex vicepresidente Cnf, commissario straordinario dell’ordine forense tarantino. L’avvocato Francesco Logrieco, è stato nominato commissario ed entro 90 giorni dovrà indire nuove elezioni.

L’intervento del ministro della Giustizia è arrivato dopo un ricorso presentato per l’esclusione di alcuni avvocati alle cariche dell’Ordine in una lista concorrente a quella del presidente poi eletto, Gianleo Gigliola. La motivazione dell’esclusione dei candidati sarebbe stata la loro presunta incandidabilità. Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso e, quindi, annullato le elezioni. Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto ha poi indetto le nuove elezioni per il 15 e 16 novembre, ma ora è arrivato il provvedimento del commissario.

Già prima delle elezioni dell’avvocato Gianleo Cigliola, c’erano state proteste per i ritardi dell’Ordine nella fissazione di nuove elezioni e l’annullamento dei verbali della commissione elettorale da parte del dipartimento per gli Affari di Giustizia. Il 17 maggio era stata notificata la sentenza del Consiglio Nazionale Forense in merito al ricorso di quattro avvocati dichiarati ineleggibili dalla commissione elettorale in occasione della tornata dello scorso gennaio per il rinnovo del consiglio dell’Ordine di Taranto.