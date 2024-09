L’Ufficio investimenti di Cassa Forense ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nella categoria ' Miglior Team Cassa di Previdenza 2024' durante la prima edizione dei FundsPeople Italy Awards, tenutasi a Milano presso Palazzo Parigi. I riconoscimenti, ideati da FundsPeople Italia, rappresentano un premio per i protagonisti dell’Asset Management, e del Wealth Management e Private Banking nel nostro Paese.

Quindici le categorie di professionisti, manager e team di esperti più votati nell’analisi condotta da FundsPeople tra aprile e maggio di quest’anno e che ha visto la partecipazione record di 211 asset manager operativi in Italia. La premiazione si è tenuta nel corso della cena di gala organizzata da FundsPeople Italia presso Palazzo Parigi a Milano che ha visto la partecipazione di 58 società e 280 ospiti. L’Ufficio Investimenti di Cassa Forense è guidato da Enrico Cibati e si compone di tre unità operative d’investimento coordinate da Alessandro Simonini). Le tre unità operative rappresentano le tre principali verticali d’investimento.

Nella prima unità sono valutati e monitorati gli investimenti liquidi e le partecipazioni dirette dell’Ente e vi lavorano Leonardo Pandolfi e Mario Vigna. Nella seconda unità sono valutati e monitorati gli investimenti illiquidi come il Private Equity e il Private Debt e vi lavora il responsabile Stefano Pastore coadiuvato da Marcello Aceti. Nella terza unità sono valutati e monitorati gli investimenti Real Asset ovvero le infrastrutture e il Real Estate e vi lavora il responsabile Mauro Natali coadiuvato da Pierpaolo Ceci.

La funzionalità dell’Ufficio annovera anche la figura del rischio ex Ante ( ad interim al dirigente), la figura del referente Esg del portafoglio affidata a Leonardo Pandolfi e la figura del legal specialist per gli investimenti, risorsa in corso di selezione.