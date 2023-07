Al via il primo corso qualificante per la redazione dei modelli 231/2001 per gli enti organizzato da Cassa Forense per i suoi iscritti.

Dalla corruzione al disastro ambientale, al riciclaggio di denaro, come noto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto in Italia una forma di responsabilità a carico delle organizzazioni, siano esse imprese, società o associazioni, per una lista di reati commessi dai dipendenti a favore delle organizzazioni stesse.

Diventa dunque fondamentale per queste ultime ricevere un'assistenza legale tecnica adeguata ed è proprio questo lo scopo del corso qualificante – articolato in 10 lezioni della durata di tre ore ciascuna con attestato finale - realizzato da Cassa Forense come iniziativa di welfare a sostegno della professione. Proprio questo settore - vista la domanda crescente da parte delle aziende - può costituire una nuova, interessante fonte di reddito per gli iscritti.

Il corso dunque, affidato a docenti universitari e professionisti particolarmente qualificati nello specifico settore della Responsabilità penale degli enti, si prefigge di formare i partecipanti fra le altre cose alla realizzazione della mappatura dei rischi, alla individuazione dei presidi, alla predisposizione di un Modello Organizzativo Preventivo.

La partecipazione sarà in presenza o in streaming sulla piattaforma web di Cassa e sarà inserito sul canale Formazione a Distanza (FAD) del sito istituzionale.

Per la partecipazione in presenza - per la quale si richiedono la regolarità dichiarativa; il non aver usufruito di altre misure di sostegno legate alla formazione; un’età inferiore ai 45 anni - il limite fissato è di cento avvocati, le lezioni si svolgeranno dal 5 luglio 2023 presso la sede di Cassa Forense in via Ennio Quirino Visconti 8 a Roma.