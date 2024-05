L’avvocato penalista Domenico Magnolia è stato aggredito da un cliente nel suo studio professionale a Isola Capo Rizzuto. La richiesta di pagamento dell’onorario, necessaria dopo la revoca del gratuito patrocinio da parte dello Stato, ha scatenato la furia dell’assistito, culminata in un’aggressione fisica che ha procurato gravi lesioni al legale.

Il drammatico evento si è verificato nel pomeriggio di ieri. Magnolia, dopo aver comunicato al cliente la necessità di corrispondere almeno le spese processuali, è stato colpito violentemente al volto. L’aggressore ha poi oltrepassato la scrivania per continuare a malmenare il penalista, che ha riportato un trauma cranico e la frattura del setto nasale. I medici hanno diagnosticato una prognosi di trenta giorni.

L’episodio ha suscitato la ferma condanna della Camera penale di Crotone. Il presidente, Aldo Truncè, in una nota ufficiale, ha espresso solidarietà all’avvocato Magnolia, sottolineando come questo attacco rappresenti un grave affronto non solo al singolo professionista, ma all’intera categoria degli avvocati e al sistema giustizia nel suo complesso.

«È inaccettabile che gli avvocati, nel loro ruolo di garanti del diritto e dei principi democratici, siano costantemente esposti a minacce, intimidazioni e violenze», ha dichiarato Truncè. «Occorre un intervento deciso da parte delle istituzioni per tutelare la sicurezza dei professionisti e garantire il sereno svolgimento della loro attività. Auspichiamo che le forze dell’ordine sapranno fare luce sull’accaduto e l’autorità giudiziaria saprà perseguire con rigore il responsabile di questo grave reato, inqualificabile ed inaccettabile».

La Camera penale di Crotone ha inoltre annunciato che continuerà a monitorare la situazione e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità di tali atti di violenza. «Non possiamo più rimanere inerti di fronte a tali barbarie», prosegue la nota, evidenziando l’impegno concreto richiesto a tutte le parti coinvolte per garantire agli avvocati la possibilità di esercitare la loro professione in sicurezza e serenità.