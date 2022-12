L'avvocatoè stata rieletta all'unanimità presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Unaep). Confermato anche il vice presidente, avvocatoA deciderlo l'assemblea nazionale svolta a Salerno , che ha eletto anche la nuova giunta formata da, il tesorieree i responsabili contrattuali(enti locali),(enti centrali),(sanità) e(Università). Per l'avvocato, direttore dell'avvocatura civica di Bologna e giudice della corte di Appello della Figc, «gli avvocati pubblici ricoprono da anni il ruolo di garanti della pubblica amministrazione. Comeda anni ci battiamo per difendere il riconoscimento delle professionalità su tutti i tavoli istituzionali, con l'obiettivo di valorizzare il lavoro prezioso svolto per enti pubblici e amministrazioni.».