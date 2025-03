Ieri pomeriggio l’avvocato Natale Ermenegildo Morrone è stato accoltellato all’addome all’interno del suo studio a Corigliano Rossano, terzo centro più grande della Calabria. L’aggressore sarebbe un suo assistito, un uomo originario di Cosenza, già fermato dalle forze dell’ordine. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’avvocato Morrone è stato raggiunto da più fendenti, riportando ferite gravi all’addome e ai polmoni. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, rendendo necessario il trasporto d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. La prognosi è riservata, sebbene non sia in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Chi è Natale Ermenegildo Morrone

L’avvocato Natale Ermenegildo Morrone, iscritto all’Albo del Foro di Castrovillari dal 2002, è un professionista di lunga esperienza, specializzato in contrattualistica, diritto delle assicurazioni, lavoro e previdenza. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo nel settore pubblico e sindacale, tra cui quello di responsabile dell’ufficio legale della S. I. L. C S. p. A. dal 1999, oltre a incarichi all’interno dell’Agenzia regionale Segretari comunali e provinciali della Calabria.

Oltre alla sua attività forense, Morrone è molto attivo nella divulgazione di sentenze e aggiornamenti giurisprudenziali, fornendo un contributo significativo alla crescita professionale dei colleghi. Figura nota e stimata presso il Tribunale di Castrovillari, è apprezzato per la sua preparazione e il suo impegno nella professione.

Foro di Castrovillari sotto shock

La notizia dell’aggressione ha suscitato sgomento e preoccupazione nella comunità forense di Castrovillari e Corigliano Rossano, così come tra i cittadini, allarmati per un episodio di violenza che ha colpito un avvocato nel pieno esercizio della sua attività professionale. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Castrovillari, stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire le circostanze del gesto e risalire al movente che ha portato a questa vile aggressione. Solidarietà da parte dei Coa di Castrovillari e Cosenza.

L’ennesimo episodio di violenza contro un avvocato in Calabria arriva a pochi giorni di distanza da un'altra intimidazione registrata a Siderno, dove un cliente ha colpito con calci e pugni l’avvocato Antonio Sotira, del Foro di Locri.