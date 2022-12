Sul fatto he il ddl sull’avvocato in Costituzione sarebbe stato assegnato alla prima commissione di Palazzo Madama non c’erano dubbi. Due giorni fa la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha formalizzato la scelta: la commissione presieduta dal leghista Stefano Borghesi darà così a breve inizio all’esame del testo, firmato dai capigruppo di M5s e Carroccio, Stefano Patuanelli e Massimiliano Romeo. Previsto anche il parere della commissione Giustizia.