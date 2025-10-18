PHOTO
Nel corso del XXXVI Congresso Nazionale Forense, dal titolo “L’Avvocato nel futuro. Pensare da legale, agire in digitale”, sono stati proclamati i nuovi componenti dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), che resterà in carica per il triennio 2025-2028.
L’elezione dei 55 rappresentanti dell’Avvocatura italiana, provenienti da tutti i distretti di Corte d’Appello, conferma la centralità dell’Ocf come sede di confronto unitario della categoria e di elaborazione politica sui temi della giustizia e della professione.
Il Presidente del Cnf Francesco Greco ha ringraziato l’Assemblea uscente per il lavoro svolto, ed ha rivolto i migliori auguri ai nuovi componenti.
«Il Congresso di Torino – ha dichiarato il coordinatore uscente Mario Scialla – ha rappresentato un passaggio fondamentale per la vita democratica dell’Avvocatura. L’Organismo Congressuale Forense nasce proprio dal Congresso e ne esprime la continuità: luogo di pluralismo, ma anche di responsabilità comune nel difendere i diritti e rafforzare il ruolo sociale dell’avvocato. L’auspicio è che la nuova Assemblea possa proseguire questo cammino con la stessa coralità che ha contraddistinto il mandato uscente».
La nuova Assemblea sarà chiamata a eleggere, nelle prossime settimane, l’Ufficio di Coordinamento, che guiderà l’Organismo nella prossima fase di attività, in un contesto in cui l’Avvocatura è chiamata a confrontarsi con le sfide dell’innovazione digitale, dell’accesso alla giustizia e della sostenibilità del sistema forense.
La composizione rispecchia la rappresentanza territoriale e associativa dell’intera Avvocatura, con un equilibrio tra componenti riconfermati e nuovi ingressi, tra cui numerose giovani professioniste e professionisti che testimoniano il rinnovamento in atto nella categoria.
Ecco la lista dei componenti dell’Assemblea OCF 2025–2028
ANCONA – Andrea Necchi
BARI – Nicola Dammacco, Stefano Pio Foglia
BOLOGNA – Luca Massari, Paolo Rossi, Giovanni Tarquini
BRESCIA – Silvia Viardi
CAGLIARI – Vito Cofano, Gianluigi Perra
CALTANISSETTA – Giuseppe Milano
CAMPOBASSO – Roberta Moscardino
CATANIA – Carmelo Bentrovato, Antonino Guido Distefano
CATANZARO – Francesco Calvelli, Mario Pace
FIRENZE – Alessandra Joseph, Paolo Oliva
GENOVA – Andrea Corrado
L’AQUILA – Federico Squartecchia
LECCE – Vincenzo Caprioli, Fedele Moretti
MESSINA – Andrea Pirri
MILANO – Elisabetta Brusa, Valentina Masi, Alessandro Mazzone, Vincenzo Spezziga, Benedetto Tusa, Francesca Maria Zanasi
NAPOLI – Giovanni Barile, Loredana Capocelli, Lidia Caso, Antonio Famiglietti, Ottavio Pannone, Nicoletta Ranieri
PALERMO – Giuseppe Muffoletto, Giuseppe Siino
PERUGIA – Ermes Farinazzo
POTENZA – Mariangela Spinella
REGGIO CALABRIA – Carlo Morace
ROMA – Stefano Armati, Alessandro Bianchini, Carla Canale, Massimiliano Cesali, Pietro Di Tosto, Mary Dominici, Elisabetta Rampelli
SALERNO – William Nocera
TORINO – Danilo Cerrato, Emiliana Olivieri, Paolo Ponzio
TRENTO – Andrea Gnecchi
TRIESTE – Igor Visentin
VENEZIA – Paolo Bogoni, Laura Massaro, Erminio Mazzucco