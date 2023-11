“Giovani Avvocati: potere e responsabilità”: è il titolo scelto dall’Associazione italiana giovani avvocati ( Aiga) per il proprio ventisettesimo congresso ordinario, organizzato «in media partnership con 4cLegal », come riferisce una nota, e in programma dal 16 al 18 novembre presso il Teatro Piccinni di Bari. Un appuntamento scandito da diverse giornate di dibattito su giustizia e innovazione della professione forense, che si chiuderà con l’elezione del nuovo presidente nazionale, prevista per la giornata conclusiva. La cerimonia d’apertura, introdotta dal presidente uscente di Aiga Francesco Paolo Perchinunno, è fissata per giovedì 16 novembre alle 15, e darà il via a una fitta sequenza di tavole rotonde. Un dibattito in più fasi rispetto al quale, si legge nella nota dell’associazione, «è particolarmente atteso l’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio».

Il secondo giorno di lavori si aprirà con il confronto su “Europa, Pnrr e Giustizia”, che vedrà, tra le altre, la presenza della vicepresidente del Senato Anna Rossomando e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. Lente di ingrandimento anche sulla riforma della giustizia penale e dell’ordinamento giudiziario: a discuterne saranno anche il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia e la capogruppo di FdI in commissione Giustizia alla Camera Carolina Varchi. L’attenzione si sposterà quindi sulla condizione delle carceri italiane, tematica «da sempre cara ad Aiga», riferisce il comunicato dell’associazione, e seguita dall’Osservatorio interno “Onac”, che ha prodotto un “Libro bianco sulle carceri”. Ne discuteranno Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare Antimafia, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il presidente della commissione d’inchiesta sulle Ecomafie Jacopo Morrone e l’avvocato e docente di Procedura penale Alessandro Diddi.

A seguire, sempre venerdì 17 è in programma l’ultima tavola rotonda della giornata sul tema delle aggregazioni tra professionisti, con il presidente dell’Anvur Antonio Uricchio, il numero uno del Coa di Milano Antonino La Lumia e la responsabile Professioni di FdI Marta Schifone.

Il terzo e ultimo giorno del congresso si aprirà con il dialogo dal titolo “Giustizia: il necessario confronto tra le istituzioni per l’effettività della giurisdizione”, nel quale il presidente di Aiga Perchinunno discuterà con Margherita Cassano, prima presidente della Cassazione, con il presidente del Cnf Francesco Greco e il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. In chiusura l’elezione del presidente di Aiga per il biennio 2023- 2025. In parallelo, per le strade di Bari, si svolgerà il “Fuori Congresso”, con una serie di iniziative pensate per coinvolgere i cittadini.