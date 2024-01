La prematura scomparsa dell’avvocato Ezechia Paolo Reale ha suscitato enorme commozione. Il penalista di Siracusa si è distinto nella difesa dei diritti umani. È stato, infatti, uno degli esponenti di spicco del “Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights”. I numeri dell’organizzazione parlano chiaro: oltre 700 tra conferenze, workshop, seminari e riunioni di esperti. Agli eventi hanno partecipato più di 60mila giuristi provenienti da 172 Paesi e 497 Università.

L’Istituto ha, inoltre, collaborato con 52 organizzazioni intergovernative, enti governativi italiani e stranieri e 70 organizzazioni della società civile di tutto il mondo. Allievo e amico del professore Cherif Bassiouni, l'azione in ambito legale e politico dell'avvocato Reale si è manifestata ai massimi livelli con il Siracusa International Institute. Reale era stimato da tutti e il suo impegno a livello nazionale e internazionale non sarà mai dimenticato. Spicca il lavoro svolto per elaborare lo Statuto di Roma del 1998 della Corte Penale Internazionale e la partecipazione, come membro della delegazione diplomatica italiana, alla conferenza di revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale a Kampala, in Uganda, nel 2010.

Un contributo fondamentale lo ha fornito inoltre all'adozione di una raccomandazione e una risoluzione nel 2021 sul riconoscimento del diritto alla conoscenza come nuovo diritto umano da parte dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. «Risultati conseguiti – afferma l’ex ministro degli Esteri e senatore Giulio Terzi grazie alla sua indiscussa professionalità esercitata da avvocato penalista e da protagonista nelle diverse organizzazioni di cui ha fatto parte. Ezechia Paolo Reale era membro dell'International Criminal Court Bar Association, componente della Commissione nazionale italiana per l'elaborazione di un progetto di Codice dei crimini internazionali, membro del comitato scientifico della Fondazione Luigi Einaudi e presidente del consiglio scientifico del Comitato Globale per lo Stato di Diritto ' Marco Pannella».

Il Siracusa Institute ricorda così Ezechia Paolo Reale: «Piangiamo la perdita di un grande uomo, un avvocato visionario, un funzionario pubblico devoto e un amato collega. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che soffrono per questa perdita. La memoria dell’avvocato Reale e la sua eredità continueranno a ispirarci e a guidarci nella nostra continua missione per la giustizia e i diritti umani. Il suo spirito e i suoi contributi faranno sempre parte del Siracusa International Institute».