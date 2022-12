«Non riesco a descrivere a parole quello che sta accadendo in questo momento: è una guerra davvero terribile, estremamente cruenta. I tribunali sono aperti e nonostante tutte le difficoltà, noi avvocati stiamo fornendo assistenza legale a chi ne ha bisogno. Garantiamo il diritto ad essere tutelati a chiunque venga portato in tribunale. Ci sono gli uffici per il gratuito patrocinio coordinati dal Ministero della Giustizia ma in realtà sono gli avvocati che forniscono assistenza legale gratuita». Gennaro Grimolizzi intervista Valentyn Gvozdiy, vice presidente dell'Ukrainian National Bar Association.