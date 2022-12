Bergamo, 23 nov. (Adnkronos Salute) - "Pazienti, polis - ovvero le partnership con le istituzioni - persone e pianeta: sono queste le '4p' attraverso le quali leggiamo il nostro impegno per una sempre maggiore sostenibilità. Questi 4 elementi scandiscono il primo Rapporto di sostenibilità di Novartis e parlano della nostra visione di salute a 360°, una salute globale che va 'oltre il farmaco' e che vede strettamente legati il benessere delle persone con quello dell'ambiente e della società nel suo insieme". Così Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs & Sustainability di Novartis Italia, a margine dell'incontro svoltosi nell'ambito della XXXIX Assemblea annuale di Anci in corso a Bergamo, durante il quale la multinazionale farmaceutica ha presentato il suo primo Rapporto di sostenibilità, realizzato in collaborazione con l'European Institute for Innovation and Sustainability, Comin & Partners, Obiettivo 5 e Open Impact. "Questo serve a connotare in maniera forte l'esposizione di Novartis per la comunità e le comunità di stakeholders - aggiunge Ansalone - Attraverso il Rapporto di sostenibilità, infatti, analizziamo per ciascuna di queste 4 aree i risultati concreti e gli impegni presi per il futuro, al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con le realtà con cui interagiamo".