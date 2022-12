SOSTENIBILITÀ

Intesa Sanpaolo ha pubblicato la “Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021”, un documento strutturato e organico che rappresenta, anche attraverso un set di indicatori quantitativi, le performance in ambito ESG ( Environmental, Social, Governance) e i risultati raggiunti dal Gruppo nel 2021. Lo comunica Intesa Sanpaolo in una nota. Nonostante uno scenario globale molto complesso, nel 2021 il Gruppo ha portato a termine con successo il Piano d’Impresa 2018- 2021 conseguendo anche in ambito ESG risultati in linea se non superiori agli obiettivi dichiarati, attraverso una strategia fondata su sostenibilità sociale, culturale e ambientale e radicamento nei territori, e confermando la propria solidità patrimoniale e la capacità di creare valore di lungo termine per tutti gli stakeholder.

Nell’ultimo trimestre, un passaggio significativo del percorso del Gruppo nel contrasto al cambiamento climatico è stato rappresentato dalla formalizzazione dell’impegno all’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, attraverso l’adesione a tutte le alleanze Net- Zero promosse dalla Unep Finance Initiative. Intesa Sanpaolo ha definito, all’interno del Piano d’Impresa 2022- 2025, gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2030.

Tra i principali risultati 2021 dell’impegno di sostenibilità del Gruppo: finanziamenti ad alto impatto sociale: 20,6 miliardi di euro ( 27% del totale), dei quali 14 a sostegno del sistema produttivo durante l’emergenza sanitaria ( 43 miliardi di euro dall’inizio della pandemia); finanziamenti a green e circular economy: 8,7 miliardi di euro ( 11,2% del totale), più che triplicati rispetto al 2020 (+ 213%); contributo monetario alla comunità ( con particolare focus su arte e cultura): oltre 80 milioni di euro; credito a imprese sociali e Terzo Settore; leadership negli investimenti sostenibili; leadership nel digitale con infrastruttura all’avanguardia e forte proposta sui canali digitali.

Con il nuovo Piano d’Impresa 2022- 2025,- prosegue la nota il Gruppo intende rafforzare ulteriormente la propria leadership in ambito Esg con una posizione ai vertici mondiali per impatto sociale e grande focus sul clima.