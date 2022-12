LA MANCATA ALLEANZA TRA PD E M5S POTREBBE CONSENTIRE AL CENTRODESTRA DI PREVALERE IN CIRCA IL 70% DEI COLLEGI UNINOMINALI DI CAMERA E SENATO. I COLLEGI BLINDATI PER IL CENTROSINISTRA RISULTEREBBERO CONFINATI IN UNA PARTE DELLA EX ZONA ROSSA ( EMILIA- ROMAGNA, TOSCANA) E NELLE GRANDI CITTÀ ( MILANO, TORINO, GENOVA, ROMA, NAPOLI).