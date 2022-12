PHOTO



'Taffo, ironia della morte', esordio letterario di Riccardo Pirrone, social media strategist della famosa azienda funebre che si e' inventata anche i "Pet funeral" per gli animali e la diamantificazione delle ceneri, punta a connotarsi, spiega l'autore, anche "come strumento politico". "Nelle mie pagine anticipo la prossima grande campagna di Taffo a favore della legge sull'eutanasia", racconta Pirrone. Immagine: un telo rosso sulla spiaggia, vicino a una lapide a cui sono appoggiati un cappello di paglia e una noce di cocco con una cannuccia. Slogan: "Dopo tanto lavoro un po' di mare. Hai diritto di staccare la spina". La campagna che ha anche il marchio del Comitato eutanasia legale, nato dall'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni, e' accompagnata dal QR Code da cui scaricare il modulo per il testamento biologico: "I funerali servono per consolare, rassicurare e mettere un primo punto al dolore dei familiari e degli amici - analizza Pirrone - se il nostro obiettivo e' tutelare chi soffre non possiamo che appoggiare una legge che puo' mettere fine alla sofferenza di tante persone"