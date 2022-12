PHOTO



Il volo MS804 proveniente da Parigi e diretto al Cairo con 66 persone a bordo "è precipitato". La conferma ufficiale arriva dal dicastero degli Affari esteri dell'Egitto. "Il ministro Sameh Shoukry ha ricevuto una telefonata dall'omologo francese Jean-Marc Ayrault, che ha offerto le sue profonde condoglianze per l'aereo che è precipitato questa mattina", si legge nella dichiarazione. Da parte sua, anche il capo della diplomazia egiziana ha offerto le sue profonde condoglianze al ministro francese "per le vittime francesi a bordo", si legge nel comunicato. La rete di Atlanta cita fonti dell'amministrazione Obama secondo la quale l'areo in base ai primi elementi raccolti sarebbe stato abbattuto da una bomba. Nell'area dove sono stati ritrovati i primi resti partecipa alla ricerca un aereo da ricognizione Usa, P-3 Orion decollato dalla base Nato di Sigonella in Sicilia.il premier egiziano Sherif Ismail ha spiegato in precedenza che al momento "non si può escludere alcuna ipotesi". Le strumentazioni di bordo dell'aereo Egyptair scomparso nel Mediterraneo, secondo Ismail, avevano inviato un "segnale di pericolo" poco prima di scomparire dai radar alle 2:26 del mattino. Le forze armate egiziane avevano smentito in precedenza di aver ricevuto un segnale "mayday" dai piloti. La compagnia aerea Egyptair "non ha ancora appurato le cause" della scomparsa del volo MS804 proveniente da Parigi e diretto al Cairo con 66 persone a bordo, mentre media francesi e greci riferiscono che il relitto sarebbe stato individuato a sud dell'isola di Karphatos. L'Airbus 320 è scomparso dai radar intorno alle 2:45 del mattino (tempo del meridiano di Greenwich, un'ora avanti rispetto al fuso italiano) mentre sorvolava il Mediterraneo, in un'area compresa fra le isole di Rodi e Creta. La stessa compagnia di bandiera egiziana su Twitter ha invitato la stampa a "non diffondere notizie false" e a seguire solo le comunicazioni ufficiali dell'azienda: "Egyptair smentisce tutte le informazioni false pubblicato circa le cause" del disastro, si legge in un messaggio Twitter. LA DINAMICAIl volo MS804 dell'EgyptAir si è inabissato in mare, in volo tra Parigi e il Cairo, dopo esser sparito dai radar alle 02:29 del mattino con 66 persone a bordo. Sono emersi "primi segnali" che a causare il disastro dell'aereo sia stata l'esplosione di una bomba", ha riferito la Cnn. Le ricerche si concentrano vicino a un'isola greca, ma per ora nessuna traccia del relitto. A bordo oltre a sette uomini di equipaggio e tre agenti di sicurezza, 30 egiziani, 15 francesi e 10 cittadini di altre nazionalità, tra i quali anche un bambino e due neonati. Non c'era nessun italiano. Secondo il direttore dei servizi d'intelligence russi (Fsb), Aleksandr Bortnikov, l'incidente è legato a un attentato. "Purtroppo oggi si è verificato un altro incidente con un aereo di una compagnia egiziana. - ha detto il funzionario citato da Ria Novosti - A quanto pare, si tratta di un attentato terroristico, che ha provocato la morte di 66 persone di circa 12 paesi". L'ipotesi di un possibile attacco terroristico è "è più plausibile" di quella di un eventuale guasto anche secondo il ministro dell'Aviazione civile egiziano Sherif Fathi: ""Non smentiamo l'ipotesi dello schianto, ma continueremo a considerare l'aereo 'scomparsò finchè non troveremo i relitti", ha aggiunto. Relitti dell'aereo della Egyptair precipitato lungo il tragitto tra Parigi e Il Cairo sono stati localizzati al largo dell'isola greca di Creta. L'aereo è sparito dai radar poco dopo esser entrato nello spazio aereo egiziano: è improvvisamente scomparso in volo dopo aver perso bruscamente quota, da 37mila piedi fino a 15mila per cause tutte da chiarire. Il ministro greco della Difesa, Panos Kammenos, ha aggiunto che l'aereo è precipitato "per 22mila piedi, dopo due virate brusche". Il presidente francese Francois Hollande, che di prima mattina ha presieduto una riunione interministeriale all'Eliseo, ha detto che "non si scarta alcuna ipotesi, nè alcuna è privilegiata" e ha evocato la possibilita di "un incidente o qualcos'altro", forse un atto "terroristico". Il pilota al comando dell'aereo (lunga esperienza, 6mila ore di volo) non ha segnalato alcun problemi nel suo ultimo contatto radio, anzi era di buon umore e ha salutato in greco i controllori di volo ellenici. Il pilota è stato contattato quando l'aereo si trovava a 37.000 piedi (11.277 metri) di altitudine sull'isola di Khia, a sud dell'Attica, intorno alle alle 2:05, circa 25 minuti prima della scomparsa dell'aereo dai radar greci, alle 02:30. In quel momento le condizioni meteo nella zona erano perfette: nessuna perturbazione in atto. Poi è successo qualcosa. Kammenos ha aggiunto che "l'aereo ha effettuato una virata di 90 gradi a sinistra e poi un'altra a destra di 360 gradi, scendendo di quota da 37.000 (11.272 metri) a 15.000 piedi (4.572 metri), e il segnale si è perso quando era più o meno a 10.000 (3.048 metri) piedi di altitudine". Le autorità greche stanno interrogando il capitano di una nave che ha riferito di aver visto "una scia di fiamme in cielo", a circa 130 miglia nautiche a sud dell'isola greca di Karpathos.