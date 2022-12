SOCIETÀ

In uscita il 26 maggio, questo libro riproposto in una nuova edizione aggiornata, con prefazione di Gherardo Colombo e postfazione di Gustavo Zagrebelsky, è «un manifesto a uso dei perplessi e di chiunque si indigni o si spaventi al solo sentir parlare di abolizione del carcere». Dentro trovate “Dieci cose da fare” per provare a diventare un paese civile e lasciarci alle spalle decenni di illegalità, violenze e morti.

ABOLIRE IL CARCERE.

UNA RAGIONEVOLE PROPOSTA PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta.

Ed. Chiarelettere 192 pp.