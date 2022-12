PHOTO



25 aprile di divisioni. A Roma la brigata ebraica si era auto esclusa dal corteo per timore di polemiche con i centri sociali. Polemiche che si sono puntualmente verificate a Milano. Quando è sfilata la "Brigata Ebraica" in piazza San Babila, abituale luogo di ritrovo delle associazioni per la liberazione della Palestina, esponenti dei centri sociali l'hanno insultata al grido di "Israele fascista, stato terrorista" e "Fuori i sionisti dal corteo". Fischi anche alla delegazione del Pd: "Pd sionista il primo della lista" è stato il grido dei centri sociali.Molte le reazioni a questo episodio. La più dura quella del candidato sindaco del centrodestra Stefano Parisi: "Sono antisemiti: ci sono in Europa e questo si sa"."Non dovrebbero manifestare - sottolinea - sono fascisti e antisemiti. Sono quattro gatti che hanno interrotto la bellezza del corteo".