L’ex campione di scacchi Karpov trovato ubriaco e ferito davanti la Duma: è in coma

L’ex campione del mondo di scacchi Anatoly Karpov è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Secondo i canali Telegram russi, Karpov è stato trovato in stato di incoscienza questa mattina presto vicino all’edificio della Duma di Stato (parlamento russo).

Trasportato d’urgenza in ospedale, ora è ricoverato in terapia intensiva. Anatoly Karpov Secondo i media, Karpov avrebbe subito gravi lesioni alla testa e frattura dell’anca. Secondo notizie non confermate, il suo livello di alcol nel sangue era estremamente alto.

Karpov, ex campione del mondo di scacchi, è stato attivo negli scacchi e nella politica russa fin dai tempi della prima gioventù quando era il testimonial del regime sovietico che tanto lo aiutò nella sfida contro il “dissidente” Kasparov. È attualmente membro della Duma russa.

Recentemente a differenza di tanti scacchisti russi, si era schierato con Vladimir Putin sostenendo l’invasione dell’Ucraina.

Albert Stepanyan, assistente di Karpov e organizzatore del Torneo dei candidati 2021, ha dichiarato a TASS, il servizio Russian Newswire, che Karpov è in condizioni stabili.