Quirinale, Giorgia Meloni premier: il giuramento. Orban: «Grande giorno per la destra europea»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno fatto ingresso insieme nel salone delle Feste del Quirinale, dove poi ha giurato nelle mani del capo dello Stato. Con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello delle Infrastrutture Matteo Salvini, indicati dalla premier Meloni come vicepresidenti del Consiglio, è iniziato al Quirinale il giuramento dei ministri del nuovo governo.

Le reazioni

«Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! Grande giorno per la destra europea!». Così su twitter il premier ungherese, Viktor Orbàn, postando una foto assieme alla neo presidente del Consiglio.

«Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a Presidente del Consiglio Italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono», scrive su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Governo Meloni, Nordio alla Giustizia

Tra i primi provvedimenti c’è la «a piena attuazione del codice Vassalli, medaglia d’argento della Resistenza e in prospettiva la revisione del codice penale firmato da Mussolini di cui nessuno ne parla». Lo ha detto Carlo Nordio neo guardasigilli dopo il giuramento al Colle. In programma anche la separazione delle carriere, ma la priorità – sottolinea Nordio – è occuparsi delle risorse destinate alla giustizia, rimpinguando le piante organiche.

«Poiché la prima emergenza oggi è quella economica bisogna intervenire in quella parte della giustizia che può correggere e aiutare la ripresa economica. E quindi velocizzare i tempi semplificando le procedure, individuando bene le competenze e facendo anche una spending review. Ora bisognerà fare un bilancio delle risorse che abbiamo, spenderle al meglio e risparmiare dove è possibile», spiega Nordio. Si tratta di riforme che sono «urgenti» e «meno divisive, sia in ambito politico che verso la magistratura, perché nessuno può essere contrario alla velocizzazione dei processi».

«La riforma ministra Cartabia, con la quale a breve avrò un incontro, andava nella direzione giusta. Aveva dei limiti, costituiti da una maggioranza politica, che non ne consentiva la piena attuazione, composita e per certi aspetti giustizialista, meno garantista», ha annunciato poi il guardasigilli. «Oggi abbiamo idee diverse perché la velocizzazione della giustizia transita attraverso una forte depenalizzazione, una riduzione dei reati – ha spiegato – Bisogna eliminare pregiudizio che la sicurezza sia tutelata dalle leggi penali, questo non è vero lo abbiamo sperimentato sul campo».