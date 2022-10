Consultazioni al Quirinale, al via gli incontri per formare il nuovo Governo – LA DIRETTA (VIDEO)

Cominciano oggi al Quirinale le consultazioni per la formazione del governo. Sergio Mattarella ha in programma per oggi colloqui con il presidente emerito Giorgio Napolitano, che verrà sentito telefonicamente, con i presidenti delle Camere e con le opposizioni. Domani le consultazioni si concluderanno con la delegazione unitaria del centrodestra.

Ma ecco il calendario ufficiale.

Ore 10:00 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Ignazio La Russa

ore 11:00 Presidente della Camera dei deputati, On. Lorenzo Fontana

ore 12:00 Gruppo Parlamentare «Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)» del Senato della Repubblica

ore 12:30 Gruppo Misto del Senato della Repubblica

Nel pomeriggio di oggi:

ore 16:00 Gruppo Misto della Camera dei deputati

ore 16:30 Rappresentanti della componente «Alleanza Verdi e Sinistra» del Gruppo Misto della Camera dei deputati

ore 17:00 Gruppi Parlamentari «Azione-Italia Viva-R.E.» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ore 18:00 Gruppi Parlamentari «Movimento 5 Stelle» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ore 19:00 Gruppi Parlamentari «Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista» del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Domani, venerdì 21 ottobre sono in calendario: