Exit poll: centrodestra tra il 41-45%, centrosinistra tra il 25-29%. FdI primo partito

Secondo i primi exit poll di Opinio Rai, la coalizione di centrodestra sarebbe tra il 41 e il 45% alla Camera, con Fratelli d’Italia primo partito tra il 22-26%. La Lega sarebbe al 8,5%-12,5 e Forza Italia al 6-8. Il centrosinistra è al 25,5-29,5. Il Pd sarebbe tra il 17-21%, inseguito dal M5S tra il 13,5-17,5. Il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) sarebbe invece tra il 6,5-8,5.

Regionali in Sicilia

In base al primo Exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata), con una copertura del campione dell’80%, alle elezioni regionali in Sicilia è in testa Renato Schifani (centrodestra) con il 37-41%, seguito da Cateno De Luca con il 24-28%. Caterina Chinnici, candidata del Pd, è al 15,5-19,5% Nuccio Di Paola, candidato del Movimento 5 Stelle, è al 13-17% .