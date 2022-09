Masi ai partiti: «Cambiate la giustizia, non per noi avvocati ma per i cittadini»

A poche, pochissime ore di distanza dallo smacco alle professioni, dalla beffa sull’equo compenso, l’avvocatura incontra la politica. Suona così il titolo dell’evento ospitato ieri nella sede del Cnf. Si potrebbe immaginare una resa dei conti. E invece Maria Masi, che presiede l’istituzione forense, mette subito in chiaro una cosa, ai rappresentanti dei partiti che partecipano alla discussione (in parte dal vivo in parte da remoto): «Chiediamo di guardare ai veri nodi della giustizia non nell’interesse di noi avvocati ma per i cittadini». Altro che vendetta per la legge affossata: il vertice istituzionale dell’avvocatura e la sua rappresentanza politica, per voce del coordinatore Ocf Sergio Paparo, vogliono capire dai partiti che progetti hanno per il futuro.