Addio alla costituzionalista Lorenza Carlassare

È morta a Padova, all’età di 91 anni, la giurista Lorenza Carlassare. Classe 1931, sempre schierata a difesa della Costituzione, Carlassare fu la prima donna a vincere una cattedra di Diritto costituzionale in Italia. Ma la sua carriera accademica non è stata una passeggiata, come lei stessa ha raccontato in un’intervista al Fatto quotidiano nel 2017: «Anche volendo, non avrei potuto fare il magistrato. Era in vigore una legge fascista del 1919 che escludeva le donne dalla magistratura oltre che da funzioni dirigenziali nella Pubblica amministrazione».

Un percorso di studi iniziata quasi per caso: «Un giorno una mia amica che faceva Legge, istigata da mio marito che allora non conoscevo, è venuta a prendermi. Mi ha detto: “Perché perdi tempo qui? Sembra una classe liceale, suonano perfino la campanella alla fine delle lezioni. E ci sono solo preti e ragazze occhialute”. In realtà mi ero convinta che Giurisprudenza mi avrebbe aiutata da un punto di vista del pensiero: lì, mi dicevo, il bianco è bianco, il nero è nero. Non sapevo quanto mi sbagliavo! Poi mi sono appassionata moltissimo perché, per fortuna, non era davvero così. Mi sono laureata a 21 anni», ha detto Carlassare. Risultato: laurea con 110 e lode e premio come miglior laureato dell’Università di Padova, con assegno di ricerca.

Sostenitrice delle battaglie femministe negli anni ’70, contraria alla riforma costituzionale (poi bocciata dal referendum) proposta da Matteo Renzi nel 2016, Carlassare nel 2014 figurava anche nella lista del Movimento 5 Stelle dei possibili successori di Giorgio Napolitano.

Se ne va «una donna libera e coraggiosa, il suo battagliare per la convivenza civile e pienamente democratica, per la moralità delle Istituzioni, per la loro radice antifascista», commenta su Facebook il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo. Una donna di carattere costituzionale. La sua scomparsa è una grave perdita per il nostro Paese. Terremo vive la sua intelligenza e la sua passione». E per il segretario del Pd, Enrico Letta, «scompare una giurista di fama che ha profondamente segnato il dibattito costituzionale nel nostro Paese. Sempre a difesa della Carta e dei suoi principi fondamentali»