Ucciso l’ex premier giapponese. Mondo sotto choc per la morte di Abe: Draghi e Macron addolorati

L’ex Premier giapponese Shinto Abe è stato ucciso da due colpi d’arma da fuoco alle 11.30 (ora locale) durante un evento elettorale a Nara. Dopo che il secondo proiettile lo ha colpito alla schiena, Abe si è accasciato. 67 anni, l’ex premier si trovava in stato di arresto cardiorespiratorio – il termine che si usa spesso in Giappone prima della conferma ufficiale della morte -, ha annunciato l’ex governatore di Tokio.

Abe era in condizioni critiche, ha spiegato il Premier giapponese Fumio Kishida rispondendo alle domande dei cronisti. “Al momento, i medici stanno facendo il possibile. Spero e prego che l’ex Premier sopravviva”, aveva aggiunto. L’attacco, ha detto ancora, “non può essere tollerato”. Si è trattato di un atto “barbaro”, aveva evidenziato.

Secondo quanto scrive la Bbc, il suo assalitore è stato arrestato: la polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore con l’accusa di omicidio, si tratta di un ex militare di 42 anni. L’uomo avrebbe confessato: ha detto alla polizia che era frustrato da Shinzo Abe e per questo voleva ucciderlo.

Kishida ha temporaneamente sospeso la sua campagna elettorale a seguito del tentativo di omicidio del suo predecessore e ha lasciato la prefettura settentrionale di Yamagata per tornare a Tokyo, secondo quanto riportato dai media giapponesi. Il governo ha istituito una squadra di crisi. Ancora nessuna decisione è stata presa sulle elezioni di domenica, per il rinnovo della Camera alta del Parlamento. Ma tutti i membri del governo sono stati convocati d’urgenza a Tokyo.

Abe è stato premier del Giappone da dicembre 2012 a settembre 2020, diventando così il primo ministro più longevo del Paese. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone ha reagito scioccato alla notizia: “Siamo tutti rattristati e scioccati” per la sparatoria ha affermato in una nota l’ambasciatore statunitense Rahm Emanuel. Il Giappone dovrebbe tenere le elezioni per la sua camera alta del parlamento domenica, con l’Ldp che dovrebbe segnare una clamorosa vittoria.

Abe assassinato in Giappone, le reazioni dei Capi di Stato del mondo

“Il governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicina ad Abe e al popolo giapponese in questo momento drammatico”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un tweet postato sul profilo ufficiale di Palazzo Chigi.

Emmanuel Macron si dice “profondamente scioccato dall’attacco atroce”. “I pensieri vanno alla famiglia e ai cari di un grande primo ministro”, scrive su Twitter il presidente francese, aggiungendo che “la Francia è al fianco del popolo giapponese”

“Assolutamente inorridito e addolorato nell’apprendere dell’attacco spregevole a Shinzo Abe. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”, scrive Boris Johnson su Twitter dopo la sparatoria contro l’ex premier giapponese.

“Profondamente scioccato dall’attacco efferato contro Shinzo Abe, mentre si rivolgeva agli elettori. I miei pensieri vanno a lui e alla sua famiglia. La Nato è al fianco del popolo del nostro stretto partner, il Giappone, e del premier Fumio Kishida”, si legge nel post su Twitter del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

“Siamo in attesa di notizie dal Giappone. Questo è un momento molto, molto triste”, ha affermato il segretario di Stato americano, Antony Blinken aggiungendo: “I nostri pensieri, le nostre preghiere, sono per lui, per la sua famiglia, per i giapponesi”, ha aggiunto.

“Profondamente addolorato per l’attacco al mio caro amico Abe Shinzo. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per lui, per il popolo del Giappone”, è il messaggio del premier indiano, Narendra Modi, su Twitter.