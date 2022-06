Francia alle urne, Mélanchon: «Il partito di Macron è stato sconfitto»

«La verità è che il partito presidenziale è sconfitto». A cantare vittoria è il leader di France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, parlando dopo le prime proiezioni delle elezioni legislative che danno la sua coalizione Nupes in leggero vantaggio su Ensamble di Macron. «In questo primo turno Nuper è arrivata prima. Sarà presente in più di 500 circoscrizioni al secondo turno».

Sulla base delle prime proiezioni elaborate dai principali istituti di sondaggio francesi, infatti, Ensemble!, coalizione del presidente Emmanuel Macron, resta la prima forza politica all’Assemblea Nazionale con una forchetta di deputati compresa fra 270 o 275 e 310. Con questi numeri, Macron rischia però fortemente di non avere la maggioranza assoluta, pari a 289, o di averla molto risicata. Alla Nupes vengono dati fra 170 e 220 seggi. Si conferma un’astensione record: secondo le prime proiezioni si attesterebbe tra il 52,1% e il 52,8%. Partecipazione al voto storicamente bassa tra 47 e 47,5%.

«Le proiezioni riguardanti i seggi in questo momento non hanno alcun senso – ha aggiunto Mélenchon – , se non quello di mantenere un’illusione». «È un risultato storico. Ora chiediamo ai cittadini di guardare non solo ai progetti, ma anche all’interesse generale del popolo e della patria. Se lo decidete, tra dieci giorni i prezzi saranno bloccati, il salario minimo sarà aumentato a 1500 euro. Se lo decidete, tra un mese comincerà la discussione sulla pensione a 60 anni», ha aggiunto Mélenchon, invitando i francesi «a recarsi alle urne domenica prossima per respingere definitivamente i progetti funesti della maggioranza, come la pensione a 65 anni, ma anche la parte nascosta di quel programma, come l’intenzione di ritirare 80 miliardi di euro dal bilancio dello Stato per ridurre il deficit».

Niente di certo per il candidato di reconquete, Eric Zemmour, che rischia di non passare al secondo turno delle elezioni legislative nella circoscrizione del Var. Con il 10,48% delle preferenze (al 71% delle schede scrutinate) Zemmour è infatti al terzo posto dopo Sereine Mauborgne (di Ensemble) e Philippe Lottiaux di (Rassemblement national). Gliene serviranno il 12,5% per poter accedere al secondo turno. La prima ministra francese, Elisabeth Borne, andrà al ballottaggio con il rivale di Nupes, Noe Gauchard, nel Calvado. A parlare per la coalizione Ensemble è stata poi la sua portavoce Olivia Gregoire secondo cui l’alleanza di Macron «è presente in uno straordinario numero di circoscrizioni». Gregoire ha lamentato il bassissimo tasso di partecipazione al voto, «un fatto su cui tutti dovremmo interrogarci».