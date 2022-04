Incidente mortale a Roma. Il noto avvocato civilista Andrea Prosperi è morto nello scontro tra il suo scooter e un’auto avvenuto in zona Prati intorno alle 14 di ieri. L’incidente è avvenuto in via Ruggero di Lauria, all’incrocio con via Caracciolo. L’avvocato Prosperi, 48 anni, tre figli, era in sella a un’Honda Sh 300, quando si è scontrato con la Bmw di una donna 55enne, che si è fermata per i soccorsi. Trasportato al Santo Spirito dal 118, il 48enne è morto poco dopo.