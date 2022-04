Francia, i primi exit poll: Macron in vantaggio su Le Pen

Saranno Emmanuel Macron e Marine Le Pen a contendersi la poltrona di presidente della Francia. È l’esito unanime di tutti gli exit poll appena usciti dopo che alle 20 sono state chiuse le urne per il primo turno delle presidenziali in tutto il Paese. Il presidente uscente e la leader del Rassemblement National ottengono rispettivamente il 28,50 per e il 23,60 per cento al primo turno delle presidenziali francesi. Terzo Melenchon tra il 19,8% e il 20,8%. Eric Zemmour tra il 6,5 e il 7,1%, Yannick Jadot tra il 4,4% e il 5% e la candidata Valerie Pecresse tra il 4,3% e il 5%.

I risultati sono stati accolti con una vera e propria esplosione di gioia al Parco delle Esposizioni di Parigi, dove più tardi il presidente uscente si rivolgerà a centinaia di sostenitori e centinaia di giornalisti. I militanti hanno intonato la Marsigliese sventolando bandiere della Francia e dell’Ue. Macron si trova adesso all’Eliseo, dove sta seguendo la divulgazione dei risultati, e dovrebbe arrivare al Parco delle Esposizione per un discorso previsto alle 21. «Siamo molto contenti, è un buon risultato, ma restano ancora due settimane di campagna e il risultato finale non è affatto scontato», dicono all’Agi alcuni giovani sostenitori di Macron. «Ora dobbiamo convincere le persone, non limitandoci a un appello a fermare l’estremismo, per far sì che le persone votino a favore di Macron e non contro Le Pen», aggiungono.

Anche la candidata alla presidenza della repubblica francese del partito socialista e sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha lanciato un appello a votare per il presidente uscente al secondo turno del 24 aprile. Dopo aver toccato il minimo storico dei voti per un candidato socialista, l’1,9%, Hidalgo ha parlato dal quartier generale della sua campagna elettorale. «Perché la Francia non scivoli nell’odio di tutti contro tutti, faccio appello con gravità a votare il 24 aprile contro l’estrema destra di Marine Le Pen, utilizzando la scheda elettorale per Emmanuel Macron», ha detto subito dopo la diffusione dei primi risultati. Louis Aliot, portavoce di Marine Le Pen, ha invitato invece tutti quelli che non vogliono la rielezione di Emmanuel Macron a riunirsi al secondo turno delle elezioni presidenziali. «È una nuova elezione che comincia ed è molto aperta», ha detto a France 2.