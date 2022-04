Il mondo indignato per il massacro di Bucha

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di essere responsabile di un «genocidio» in Ucraina per eliminare «l’intera nazione», dopo il ritrovamento di fosse comuni a Bucha.«Sì, questo è un genocidio. L’eliminazione dell’intera nazione e del popolo ucraino. In Ucraina abbiamo cittadini di più di100 nazionalità. Si tratta della distruzione e dello sterminio di tutte queste nazionalità», ha detto in un’intervista al canale Usa Cbs.

I corpi di 57 persone sono stati trovati in una fossa comune a Bucha, città nella regione di Kiev riconquistata in settimana dalle forze ucraine. Lo ha denunciato il capo dei soccorritori, Serhii Kaplychny, mostrando il sito alla France Press. Erano visibili una decina di cadaveri, alcuni solo parzialmente sepolti. «Qui sono sepolte 57 persone», ha detto Kaplychnyi, che coordina le operazioni per il recupero dei corpi.

La reazione al massacro di Bucha non si è fatta attendere. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba su Twitter ha scritto: «Dimostra che l’odio dei russi contro gli ucraini va oltre qualsiasi cosa l’Europa abbia visto dalla seconda guerra mondiale. La sola maniera di fermarlo è questa: aiutare l’Ucraina a liberarsi della Russia il prima possibile. I partner conoscono i nostri bisogni, carri armati, aerei da combattimento, sistemi di difesa antiaerea».

Le violenze imputate alle forze russe a Bucha, nella regione di Kiev, «sono un pugno nello stomaco» ha affermato il segretario di Stato Usa Antony Blinken su Cnn. «È la realtà di ogni giorno – ha detto Blinken, fino a quando proseguirà la brutalità della Russia contro l’Ucraina». Gli Stati Uniti, ha aggiunto, continueranno a «documentare» eventuali «crimini di guerra di cui i responsabili dovranno rendere conto». Per il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg «si tratta di una brutalità contro civili che non vedeva in Europa da decenni».

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter si è detta: «inorridita dalle notizie di orrori indicibili nelle aree da cui la Russia si sta ritirando. Urge un’indagine indipendente. Gli autori di crimini di guerra saranno ritenuti responsabili».

«Sono scioccato dalle immagini inquietanti delle atrocità commesse dall’esercito russo nella regione liberata di Kiev», ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, usando l’hashtag “Massacro di Bucha”.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron affida a Twitter il suo pensireo: «Le immagini che ci giungono da Bucha, una città liberata vicino a Kiev, sono insopportabili. Per le strade, centinaia di civili assassinati vigliaccamente. La mia compassione per le vittime, la mia solidarietà agli ucraini. Le autorità russe dovranno rispondere di questi crimini», ha affermato.

I media tedeschi riferiscono che il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha chiesto chiarimenti sui «crimini dell’esercito russo», dopo le «spaventose» immagini del massacro di civili a Bucha. Lapidario il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni: «Strazio per le vittime. Vergogna e disonore per i responsabili».

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha dichiarato: «Le immagini dei crimini commessi a Bucha e nelle altre aree liberate dall’esercito ucraino lasciano attoniti. La crudeltà dei massacri di civili inermi è spaventosa e insopportabile. Le autorità russe devono cessare subito le ostilità, interrompere le violenze contro i civili, e dovranno rendere conto di quanto accaduto. L’Italia condanna con assoluta fermezza questi orrori, e esprime piena vicinanza e solidarietà all’Ucraina e ai suoi cittadini».

Il nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio sempre su Twitter ha scritto: “Da Bucha immagini agghiaccianti. Corpi di civili ucraini a terra, uccisi, con le mani legate. Crudeltà, morte, orrore. Accertare il prima possibile l’esistenza di crimini di guerra. Queste atrocità non possono restare impunite. Con il popolo ucraino, la guerra russa va fermata”.

«Noi stiamo col popolo. Noi stiamo contro la barbarie della guerra di Putin. Quante Bucha devono esserci prima di passare a un embargo completo su petrolio e gas dalla Russia? Il tempo è finito». », ha scritto sui social il segretario del Pd, Enrico Letta.

E il leader del Movimento 5Stelle Giuseppe Conte ha aggiunto: «L’orrore delle immagini che giungono da Bucha ricorda i tempi più cupi della nostra storia. Non dobbiamo rassegnarci all’ineluttabilità della guerra, non possiamo accettare questa carneficina. Non dobbiamo tacere difronte a queste violenze».

Per Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie le immagini che arrivano da Bucha «sono un pugno nello stomaco. I corpi dei civili abbandonati per le strade, le loro mani legate, la loro assurda uccisione. Occorre accertare e punire i crimini di guerra dei soldati russi». E il suo collega di partito Renato Brunetta, ministro perla Pubblica amministrazione aggiunge: «Intollerabili le atrocità a Bucha e nelle altre aree da cui la Russia si sta ritirando. Bene von der Leyen: serve un’inchiesta indipendente, i crimini di guerra non devono restare impuniti. Siamo con il popolo ucraino, contro l’orrore».

Per Carlo Calenda, leader di Azione, le sanzioni «vanno incrementate. Dobbiamo però avere chiaro che il primo obiettivo deve rimanere quello di evitare un’escalation. Dobbiamo aumentare la pressione sulla Russia, non far scoppiare un conflitto mondiale».

La responsabile Esteri del Pd, Lia Quartapelle ribadisce che «l’orrore va fermato, continuando a sostenere la resistenza ucraina». Per il vicesegretario Piero De Luca «l’Europa e l’intera comunità internazionale devono fare il massimo per porre fine a questo conflitto drammatico».

Per il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra «Massacrare i civili, uomini, donne e bambini per strada come ha fatto l’esercito russo a Bucha è un atto criminale che ricorda gli orrori dell’ultima guerra. La Ue deve sostenere il popolo ucraino senza se e senza ma, intensificando le sanzioni e gli sforzi per far cessare questa strage».

«Questo orrore va fermato! Le atrocità di Bucha umiliano l’umanità e resteranno sempre come simbolo della vergogna di cui si è macchiato Putin. L’occidente vuole continuare a voltarsi da un’altra parte? Facciamo ancora finta di niente? Vogliamo trovare alibi e nuove giustificazioni? Quei morti ucraini ci chiamano a un sussulto di dignità!», ha scritto su Instagram Pier Ferdinando Casini.

Sull’orrore di Bucha è intervenuta la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: «Lasciano senza fiato le immagini dei civili giustiziati per le strade e delle fosse comuni, che arrivano da Bucha dopo il ritiro delle truppe di invasione di Putin. Una barbarie che riemerge dalle epoche più buie della storia europea e che speravamo di non rivedere mai più. Va fatto ogni sforzo per la pace e per fermare l’aggressione all’Ucraina».

Secondo quanto riporta Ria Novosti la posizione del ministero della Difesa russo, secondo cui «tutte le fotografie e i materiali video pubblicati dal regime di Kiev, che mostrano una sorta di’crimini da parte del personale militare russo nella città di Bucha, nella regione di Kiev, sono un’altra provocazione. Durante il periodo in cui Bucha era sotto il controllo delle forze armate russe, nessun residente locale ha subito azioni violente».