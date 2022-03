La Rai stoppa Orsini: contratto non rinnovato per “Cartabianca”

Stop al contratto tra la Rai e il professor Alessandro Orsini, ospite intervenuto a Cartabianca sul tema della guerra tra Ucraina e Russia. «La Direzione di Rai 3, d’intesa con l’Amministratore Delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma “Cartabianca” che prevedeva un compenso per la presenza del Professor Alessandro Orsini nella trasmissione», si legge in una nota della Rai.

La presenza di Orsini in base ad un contratto è diventata nelle ultime ore un caso politico. Orsini è da settimane una presenza costante in tv con le sue opinioni e analisi sulla guerra. Alcune posizioni, come quella espressa a Cartabianca nella puntata del 22 marzo, hanno alimentato discussioni e polemiche. «La decisione della Rai di non procedere al contratto con il prof Orsini è giusta. Confronto delle idee si ma senza retribuire stabilmente opinionisti filo Putin. Il servizio pubblico è legato al vincolo del canone pagato dai cittadini», scrive oggi su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci.