Esplosioni a Kiev. Zelensky sulla Nato: “Non possiamo entrarci, bisogna ammetterlo”

«Siamo tutti bersagli della Russia e se l’Ucraina non resisterà tutto sarà a discapito dell’Europa, vorrei che aiutaste voi stessi aiutando noi». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in video collegamento con il premier britannico Boris Johnson e gli altri leader dei Paesi che compongono la UK Joint Expeditionary Force (Jef), il corpo di spedizione militare guidato dal Regno Unito.

«Stiamo facendo del nostro meglio per ottenere i caccia e i sistemi di difesa missilistica» che servono all’Ucraina, ha detto Zelensky, che avrebbe chiesto ai paesi occidentali di aumentare in modo significativo la fornitura di equipaggiamento militare a Kiev. «Vogliamo avere garanzie affidabili per noi stessi e quindi anche per voi», ha detto ancora il presidente ucraino nell’incontro ospitato a Londra da Johnson, al quale hanno preso parte anche i leader dei Paesi che compongono la Jef: Danimarca, Finlandia, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Olanda, Svezia e Norvegia. «Possiamo ancora fermare l’uccisione delle persone ed è qualcosa che possiamo fare insieme, fermare la distruzione della democrazia e possiamo farlo ora sulla nostra terra, o altrimenti verranno anche da voi», ha detto il presidente ucraino. La Nato è «l’alleanza più forte del mondo, ma alcuni membri di questa alleanza sono ipnotizzati dall’aggressione della Russia», ha detto. «Sentiamo molti discorsi sulla Terza Guerra Mondiale che dovrebbe iniziare se la Nato chiudesse i cieli ucraini ai missili e aerei russi e quindi una no fly zone umanitaria non è stata ancora istituita – ha aggiunto – questo permette all’esercito russo di bombardare città pacifiche e far saltare in aria edifici civili, ospedali e scuole. Quattro edifici di diversi piani sono stati colpiti questa mattina a Kiev – ha concluso – decine di morti».

La frase sulla Nato

Bisogna ammettere che l’Ucraina non entrerà a far parte della Nato. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una riunione online dei leader della Joint Expeditionary Force. Lo riporta Ria Novosti. «È chiaro che l’Ucraina non è un membro della Nato, lo capiamo. Per anni abbiamo sentito parlare di presunte porte aperte, ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci. Questo è vero e dobbiamo ammetterlo», ha aggiunto.

Trattative in corso

«Le trattative sono in corso. Rinnovate le consultazioni sulla principale piattaforma negoziale». Lo scrive il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, su Twitter specificando che tra le questioni sul tavolo ci sono «il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe dal territorio del Paese».

La circolare dell’Esercito italiano: tenersi pronti

Una circolare interna dello Stato Maggiore dell’Esercito, datata 9 marzo, e diffusa sui social riporta la necessità di attuare, «con effetto immediato» ogni «possibile sforzo affinché le capacità pregiate possano essere disponibili». In tal senso si chiede di «porre particolare attenzione nel valutare le domande di congedo anticipato » e che «tutte le unità in prontezza» siano «alimentate al 100% con personale “ready to move”». Inoltre, si legge nella circolare dell’ufficio generale del Capo di Sme, «tutte le attività addestrative» dovranno «essere orientate al earfighting». Anche se poco dopo arriva una nota in cui si «precisa che si tratta di un documento ad esclusivo uso interno, di carattere routinario, con cui il Vertice di Forza Armata adegua le priorità delle unità dell’Esercito, al fine di rispondere alle esigenze dettate dai mutamenti del contesto internazionale. Trattasi dunque di precisazioni alla luce di un cambiamento che è sotto gli occhi di tutti».