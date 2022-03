«Con me alla Casa bianca la Russia non avrebbe mai attaccato». Il ritorno di Trump

«Se io fossi stato alla Casa Bianca la Russia non avrebbe mai attaccato l’Ucraina». L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a parlare nel corso di un comizio a Florence, nella Carolina del Sud. Secondo quanto riportano i media americani, “The Donald” torna alla carica e disegna scenari cupi sul conflitto che Mosca ha deciso di aprire. «Quanto sta accadendo potrebbe portare alla terza guerra mondiale», spiega Trump. «Vedo cosa sta succedendo, se pensate che Putin si fermerà, andrà sempre peggio». Il motivo? Con l’avvicendamento di presidenti alla Casa Bianca, gli Usa hanno perso la capacità di dialogare con la Russia. E in queste condizioni, Putin non accetterà mai di fare un passo indietro e «non abbiamo nessuno con cui parlargli mentre con me avevate qualcuno che poteva farlo», aggiunge l’ex presidente.

Trump, secondo quanto riportano i media americani, ha criticato la gestione del conflitto russo-ucraino del presidente Joe Biden. «Nessuno mai è stato più duro di me con la Russia. Sono quello che ha fermato l’oleodotto, che ha imposto tutte le sanzioni e che non ha attaccato durante la nostra Amministrazione», insiste Trump, ribadendo di essere stato «l’unico presidente in quasi quattro decenni a non portare l’America in nuovi conflitti». Ma «nessuno è mai stato più duro di me con la Russia».