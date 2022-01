«Il Csm guidato da Ermini è il più squalificato della storia repubblicana»

«Vedo che il mondo della giustizia sta andando bene, il Csm sta brillando… il Csm di David Ermini purtroppo è il Csm più squalificato della storia repubblicana». Matteo Renzi, senatore e leader di Italia viva, usa parole poche tenere all’indirizzo del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini, espressione del Partito democratico, che da due anni sta guidando l’assemblea plenaria delle toghe tra mille difficoltà dovute al caso Palamara e non solo.

Renzi ha parlato della giustizia a Radio Leopolda, ribadendo la sua posizione sul Quirinale, già espressa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha fatto intendere che non voterà per Silvio Berlusconi. Oggi intanto la quinta commissione del Cms, si riunirà per decidere cosa fare sulle nomine di Pietro Curzio e Margherita Cassano, annullate di recente dal Consiglio di Stato.