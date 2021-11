Genova, Salvatore Di Gangi trovato morto in una galleria ferroviaria

La procura di Genova ha aperto un’inchiesta per condurre accertamenti dopo il ritrovamento del cadavere di Salvatore Di Gangi, 80enne considerato uno tra i fedelissimi di Totò Riina, trovato morto sabato notte in una galleria ferroviaria tra le stazioni di Principe e Brignole, nel capoluogo ligure. Al vaglio diverse ipotesi ma stando ad un primo esame non sarebbero emersi segni di violenza, l’anziano sarebbe morto forse per un malore e poi sarebbe stato travolto da un treno in transito.

Sul corpo è stata disposta l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni. Di Gangi era stato scarcerato per motivi di salute e si trovava a Genova in transito. Sceso da un convoglio nel capoluogo ligure una volta alla stazione si sarebbe incamminato lungo i binari dove è stato ritrovato