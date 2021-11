Procura di Roma, il pg di Cassazione: inammissibile il ricorso di Prestipino

L’esperienza di Michele Prestipino alla guida della procura di Roma appare ormai definitivamente chiusa. Non solo perché la V Commissione del Csm, giovedì scorso, ha proposto i nomi di Francesco Lo Voi (4 voti) e Marcello Viola (1 voto) alla guida di Piazzale Clodio. Ma anche perché il procuratore generale della Cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibili o, comunque, infondati i ricorsi da lui proposti contro le sentenze del Consiglio di Stato che davano ragione ai due contendenti. A darne notizia gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia che assistono il procuratore generale di Firenze Marcello Viola in vista dell’udienza fissata per il 23 novembre davanti alle Sezioni Unite Civili. Una sentenza che, se favorevole a Prestipino, potrebbe azzerare nuovamente il lavoro fatto dalla Commissione Direttivi. Ma alla luce della posizione della procura generale, le speranze dell’attuale procuratore sono ridotte al lumicino.

«Come è noto – spiegano i due avvocati – il Consiglio di Stato, con sentenze dello scorso maggio, ha rigettato gli appelli proposti dal Csm e da Prestipino e confermato la sentenza del Tar Lazio che aveva annullata la nomina di quest’ultimo quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Pertanto, Viola ha invitato il Csm a riattivare, in esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo il procedimento volta alla nomina del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma procedendo, previo il necessario concerto ministeriale, a sottoporre al Plenum le proposte originariamente formulate dalla V Commissione in data 23.05.2019. Frattanto, il dottor Prestipino, difeso dal professor Massimo Luciani e dagli avvocati Chirulli e D’Andrea, ha proposto avverso la sentenza un ricorso per Cassazione».

In vista dell’udienza di martedì, Viola ha notificato controricorso in Cassazione, rilevando «l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorsi proposti da controparte. Anche il Procuratore Generale ha depositato agli atti del giudizio le proprie conclusione chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione di dichiarare inammissibili o, comunque, infondati ricorsi proposti dal dottor Prestipino. All’udienza del 23 novembre 2021, finalmente, la Cassazione definirà questo lungo e complesso contenzioso».

Il Consiglio di Stato, nei mesi scorsi, ha sentenziato l’illegittimità della nomina di Prestipino per due diverse ragioni: nella sentenza che riguarda il ricorso di Viola, nome che era stato proposto prima che il caso Palamara terremotasse il Csm, i giudici amministrativi avevano censurato il passo indietro della V Commissione, che aveva ritirato la proposta a favore del pg, nonché la comparazione dei titoli tra lui e Prestipino; nel caso di Lo Voi, invece, era stata la sola valutazione del curriculum ad essere giudicata sbagliata. In entrambi i casi, dunque, stando a Palazzo Spada, Prestipino non avrebbe potuto avere la meglio sui due contendenti, entrambi appartenenti alla corrente di Magistratura Indipendente.