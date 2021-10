Ballottaggi, alle 19 affluenza al 26,7 per cento. Al primo turno era al 31,6

Ancora in calo il dato sull’affluenza per i ballottaggi delle Comunali. Secondo i dati forniti dal Viminale, alle 19 si è recato al seggio il 26,7 per cento degli aventi diritto, contro il 31,6 per cento, alla stessa ora, del primo turno. Cinque punti in meno rispetto a due settimane fa.

Solo il 25,3 per cento dei romani ha deciso di partecipare alla sfida tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri (al primo turno era il 29,6). La rilevazione a Torino alle 19, invece, fotografa un 25 per cento (contro il 29,3 di due settimane fa).